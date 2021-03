Gli auguri della comunità di San Marco per l'anniversario di sacerdozio di Don Nicola Fioriti

Si è svolta nel segno del ringraziamento al Signore la ricorrenza dei 13 anni di Sacerdozio di don Nicola Fioriti, parroco di San Marco Evangelista.

La comunità parrocchiale, infatti, ha partecipato con fede, il 29 marzo 2021, alla Santa Messa serale, concelebrata da don Nicola e dai sacerdoti don Mario e don Luca.

Al termine del sacro rito è stato compito del diacono Gianmarco Medoro porgere gli auguri al festeggiato (applaudito calorosamente da tutti i fedeli), sottolineando, poi, il grande dono, da lui ricevuto, del Sacerdozio, e richiamando il suo quotidiano impegno nel dedicarsi con generosità alla cura pastorale della popolosa comunità vastese di San Marco.

Don Nicola, dopo aver ringraziato tutti per la loro vicinanza spirituale e per la busta augurale, a lui consegnata, da un chierichetto, ha donato ai presenti una immaginetta-ricordo, ove sono state riportate: una intensa preghiera per i Sacerdoti, scritta da don Tonino Bello, e la incisiva frase di Madre Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita / ha acceso anche soltanto / una fiaccola / nell’ora buia di qualcuno, / non è vissuto invano!”.