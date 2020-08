Oroscopo del 20 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

A volte capita di cercare la persona giusta senza convinzione: vuol dire che semplicemente non siete pronti ad una nuova storia.

TORO

Oggi è una giornata fatta per far quadrare i conti che in queste vacanze sono stati trascurati. Siate accorti nelle spese.

GEMELLI

Nel vostro quadro astrale Venere è in posizione favorevole, per cui in campo sentimentale vi si offriranno piacevoli prospettive.

CANCRO

Siate riservati, perché la vostra sensibilità vi farebbe sentire in imbarazzo. La distrazione oggi è più presente che mai: occhio alle chiavi di casa.

LEONE

Fate mente locale che gli strapazzi culinari devono essere abbandonati a favore di uno stile di vita più sano. Se avete segreti sappiateli custodire.

VERGINE

Tirate dritto per la vostra strada e non date motivo di farvi criticare. Studiate bene una situazione prima di lanciarvi. Serenità in amore.

BILANCIA

Giornata che presenterà delle scelte impegnative ed importanti da fare che vi apriranno nuove prospettive per il futuro.

SCORPIONE

E’ da un po’ di tempo che rimandate un piccolo confronto: con calma e con pazienza chiaritevi, sarete soddisfatti e vi sentirete più leggeri.

SAGITTARIO

Siate ottimisti, chi parte con il piede giusto riesce con più facilità a risolvere le sue questioni. Gli astri suggeriscono di separare le questioni sentimentali da quelle lavorative.

CAPRICORNO

Oggi i pianeti non si presentano al meglio, per cui farete più fatica a raggiungere i vostri scopi. Cercate di avere pazienza.

ACQUARIO

Oggi i rapporti umani, sia con gli amici che con i partner sono alquanto difficoltosi: esercitate il vostro autocontrollo.

PESCI

Farete un po’ fatica a sbrogliare una situazione che si sta complicando. Nel pomeriggio momenti di allegria.