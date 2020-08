Conti al Comune di Vasto: "Situazione allarmante"

"Una situazione allarmante, evidenziata in modo palese dalla Relazione al bilancio da parte dei Revisori dei Conti.”

Questo il giudizio dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero sul bilancio consuntivo del Comune di Vasto, depositato nei giorni scorsi in Municipio, e che dovrà essere approvato nei prossimi 20 giorni a seguito della comunicazione del Prefetto.

“I revisori dei conti - aggiungono Suriani e Prospero - mettono in evidenza la necessità di un “programma di riequilibrio ragionevole e sostenibile” e consigliano “di evitare le spese non necessarie e/o obbligatorie”.

“Tradotto dal linguaggio contabile significa che i revisori hanno evidenziato gravi squilibri nel bilancio approvato in prima fase dalla Giunta, e subordinano il loro parere al fatto che il Comune attui un programma di riequilibrio, in cui dovrà per forza aumentare imposte e tariffe da un lato, e ridurre i servizi al cittadino dall’altro. I revisori dei conti inoltre segnalano la assoluta inefficienza del Comune nella riscossione tributi e il mancato rispetto dei termini legali nei pagamenti.”

“Emerge una situazione disastrosa che la Giunta Menna lascerà alle prossime amministrazioni, che dovranno attuare politiche di risparmi e tasse per rimediare agli sprechi e gli sperperi clientelari di questa amministrazione. Menna e l’attuale gestione vengono sbugiardati su tutta la linea: i revisori fanno notare che il Comune incassa poco e male (nonostante le task force e gli specialisti reclutati da Menna) che spende troppo, che non è puntuale nei pagamenti, e che la attuale situazione finanziaria non è più sostenibile nel tempo.”

“Proprio mentre i revisori lanciano il loro monito sulla necessità di eliminare tutte le spese superflue, a Palazzo di Città si continua a spendere in modo dissennato, basta vedere la determina 595 del 12 agosto firmata dal dirigente Toma che impegna, senza una nuova gara di appalto, la cifra di 24.951 euro per la gestione del centro di aggregazione giovanile. Tra poche settimane inoltre assisteremo alla solita fiera di premi e prebende dirigenziali, in cui alcune alte figure prenderanno premi per decine di migliaia di euro, a scapito delle tante famiglie vastesi in difficoltà.”

“Il re è nudo - concludono Suriani e Prospero - e dopo cinque anni vengono a galla i disastri finanziari di Menna e della sua alta dirigenza. Noi che abbiamo di volta in volta denunciato consulenze, promozioni, assunzioni e sprechi ne eravamo a conoscenza. Adesso tutti i vastesi devono prendere atto della gravità della situazione e delle fosche prospettive che questa giunta morente ha riservato loro per il futuro, con più tasse e meno servizi, ma tanto fumo negli occhi”.