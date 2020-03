“Io resto a casa”, il video di Salento Photography contro il Coronavirus

“Stiamo vivendo tutti questo periodo così buio che ci ha cambiato totalmente la nostra vita quoditiana. Tutti insieme ci rialzeremo, questo è il mio contributo per voi!”

Con queste parole Antonio D’Aulerio, noto fotografo nel Vastese conosciuto come Salento Photography, ha realizzato un video per sensibilizzare le persone a rimanere a casa considerando l'emergenza Coronavirus.

“L'idea di realizzare questo video è stata inevitabile, un fotografo che non rappresenta una realtà cosi cruda non sarebbe un fotografo, questo è il mio lavoro e questa volta ho voluto fare un clip video anzichè delle foto -spiega D’ Aulerio -. Il mio è un messaggio di speranza, non bisogna mai arrendersi davanti agli ostacoli nella vita, ma si affronta tutto ragionando con la testa e con la massima calma, in fondo indietro non si puo' tornare, quindi bisogna a tutti i costi oltrepassare questi casi così negativi."

"Il mio videoclip -aggiunge- spero faccia riflettere tante persone, mi sono limitato nella scenografia lasciandola cosi', avevo in mente di fare delle riprese in vari ospedali all'inizio (qualificandomi) ma il rischio era troppo alto, noi stiamo combattendo una guerra con un nemico invisibile e l'unico modo per sconfiggerlo è quello di rispettare le regole, stringendo i denti e restando a casa, uscire solamente per necessità."

"Sarei riuscito a fotografare anche una vera guerra, questo è il mio lavoro, sono abituato ad immortalare dei bei momenti di solito, questa volta con molta tristezza ho voluto realizzare questo videoclip dal titolo 'Io Resto a Casa.' In poche ore ha oltrepassato le 5000 visualizzazioni e centinaia di condivisioni e commenti da parte di tutti, è stato un video che ha emozionato e questa è stata la mia piu' grande soddisfazione. Quando ho caricato il video nella mia Pagina Facebook - sottolinea il fotografo - avevo le lacrime agli occhi proprio perchè non è semplice vivere questa situazione. Questo è stato il mio contributo, testimoniare una situazione surreale e difficile da vivere. La realtà che stiamo vivendo oggi - conclude D’Aulerio - ci fa capire il vero valore della libertà. Con questo video voglio lanciare un messaggio ai giovani: restate a casa, prima collaborate, prima ne usciremo fuori e torneremo a divertirci, ad abbracciarci e a dirci ‘Ti Voglio Bene.’”

Di seguito il link per accedere al video realizzato da Salento Photography: https://www.facebook.com/SalentoPhotography/videos/615809622316065/