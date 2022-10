Si chiama A(bbruzzo)becedario, ABCedario ed è realizzato da Stefania Di Claudio per i bimbi abruzzesi. Un bellissimo progetto, che diffonde la cultura dell’Abruzzo tra i più piccoli, in quelli che saranno gli “abruzzesi di domani”. A come Ammatta, B come Bardasce, C come Ciapparella…Ogni lettera ha una parola in dialetto con la relativa immagine, una parola che ricorda la tradizione e la cultura Abruzzo.

E’ questo un modo simpatico per sentirci accomunati dalla cultura del nostro dialetto, un modo di far parte di un'unica famiglia.