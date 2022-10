È in programma a Vasto, Venerdì 21 ottobre alle 17:30 nella sala Aldo Moro, l'evento “Tante solitudini. Sentirsi soli in maniere diverse. Nella mente di chi soffre di un disturbo mentale”, con la collaborazione del Progetto Adriatico Salute, Insieme per la Salute Mentale e Polo Adriatico. saranno presenti: Sonia Abbondanza, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, specializzata in EMDR che parlerà della solitudine nel DOC; Maria Paola Ciarelli, psicoterapeuta dinamica, membro della società di psicologia pediatrica che parlerà della depressione e solitudine; Alessandro Gentile, psichiatra e psicoterapeuta che parlerà dei casi complessi isolamento e marginalità.