Ieri in tarda serata si è svolta la processione in onore di Maria Santissima Regina del cielo. I fedeli in preghiera si sono diretti presso le vie periferiche della città, quartiere San Paolo e via Incoronata in sentito raccoglimento.

Molto suggestive le immagini delle candele accese lungo le strade. A seguire la Santa Messa a conclusione della celebrazione. Molta la partecipazione da parte dei cittadini vastesi.