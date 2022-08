Il 20 agosto per Donatella Boschetti e Davide Casarsa è stata una giornata indimenticabile

La storia di Donatella Boschetti e Davide Casarsa è veramente speciale. Dopo 20 anni di convivenza, due bambini: Jacopo e Lana, tanti progetti realizzati e tanti sogni ancora da realizzare, quest’anno hanno deciso di sposarsi, per festeggiare insieme la famiglia, il loro amore, tutto quello che hanno costruito insieme.

Erano rimasti sorpresi al concerto a Montesilvano di due anni fa, del matrimonio impartito dal loro cantante preferito e hanno deciso di partecipare alla sfida del “Jova Beach Wedding”, l’iniziativa Belle Storie al Jova Beach Radio Italia, Radio Ufficiale del Jova Beach Party. Tra le storie più incredibili, i fatti più originali, emozionanti e unici, Radio Italia, Trident Music insieme a Jovanotti, hanno accolto con piacere la loro storia per lo spettacolo programmato a Vasto il 20 agosto. Un matrimonio speciale, sicuramente indimenticabile, per coronare un grande sogno d’amore in un modo diverso dal solito, alla presenza di 20.000 persone.

“In realtà ci siamo già sposati al Comune di Cupello, dove viviamo, il 5 agosto con un rito civile, con una cerimonia molto ristretta, alla presenza solo dei testimoni. Abbiamo deciso di lasciare riservato il nostro Jova Beach Wedding per fare una grande sorpresa a tutti.” Ha raccontato Donatella. “Jovanotti, guardando i nostri sguardi emozionati ha detto: “si vede che vi volete bene”. Ci ha fatto i complimenti per aver scelto il suo palco per festeggiare il matrimonio ed è stato molto cordiale, come un amico di famiglia, ci ha messo completamente a nostro agio.”

“Per l’autorità che non mi è consentita, per la sabbia, le onde, il sole, il mare, gli amici del Jova Beach Party, io vi dichiaro marito e moglie.” Ha dichiarato Jovanotti sul palco, con il grande applauso del pubblico, dove erano presenti tanti amici della coppia. Ha chiesto loro la loro canzone preferita e gli sposi hanno scelto “Ragazzo fortunato”, una canzone a cui soprattutto Donatella è legata dall’infanzia. Subito Jovanotti scherzando ha detto: “Donatella sei tu la ragazza fortunata. No, Davide sei tu il ragazzo fortunato” Ha cantato la canzone insieme a loro con grande emozione degli sposi. Poi Jova ha divertito tutti con la sua battuta: “Tu sei il David di Donatella! Tu hai conquistato un David, complimenti!”. “Tutti si sono messi a ridere, applaudendo con entusiasmo”, ha raccontato sorridendo Donatella. Hanno deciso di non portare i figli con loro, pensando di trattenersi fino a tardi al concerto e Javanotti ha commentato: “Avete fatto bene, così il vostro è un matrimonio Rock e Roll”. In quella mezz’ora sul palco, oltre alla grande emozione, la grandissima felicità, gli sposi hanno ricevuto un’ondata di affetto incredibile dal pubblico, dagli amici, e poi tantissimi messaggi d’augurio. “È stato un matrimonio meraviglioso, che ha emozionato non solo i nostri amici, ma tutta la comunità vastese in un’energia positiva e coinvolgente. “

La storia d’amore di Donatella e Davide nasce a Bologna venti anni fa. Lei era una studentessa universitaria originaria di Cupello e lui, di Padova, lavorava in un negozio di abbigliamento sportivo. Un colpo di fulmine tra due ragazzi che con il tempo diventa una relazione sempre più importante, si spostano insieme in varie città per approdare da dieci anni a Cupello, dove vivono. Lei è titolare di una scuola d’inglese e insieme a Davide gestiscono a Vasto due negozi di abbigliamento “Boh!” in Via Cavour e “Curvy” in Via G. Leopardi.

Oltre al matrimonio civile e al “Jova Beach Wedding”, Donatella e Davide avranno il piacere di fare una grande festa di nozze tra qualche giorno con i parenti e gli amici. Tre feste, completamente diverse tra di loro per festeggiare il loro amore in modo indimenticabile.

Il più grande spettacolo sono loro!