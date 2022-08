Ferragosto tra sport e devozione a Casalbordino

Ferragosto, Feriae Augusti per gli Antichi Romani, celebrazione dell’Assunzione in cielo della Madonna per i cattolici, è il giorno simbolo dell’estate. Giorni di riposo, come nell’antica Roma, e di festa, come per i cattolici. Il clou dell’estate e, allo stesso tempo, lo spartiacque verso il ritorno al lavoro e la fine della stagione del relax e delle vacanze.

In questi giorni a Casalbordino si intrecciano, nel calendario dei tanti eventi estivi, la passione per lo sport e la devozione popolare mariana. Alla vigilia si è tenuta, per il cinquantacinquesimo anno, la stracittadina di calcio Miracoli Nord-Miracoli Sud, intitolata da molti anni alla memoria del compianto cittadino Enzo D’Aurizio. Un nutrito pubblico ha assistito alla tradizionale partita calcistica nel campo adiacente la Basilica vinta 2-1 da Miracoli Nord. Pierpaolo Piscicelli il marcatore per la compagine sconfitta, vittoria decisa dall’autorete di Fabio Santini e dalla rete decisiva di Giuseppe Martino. La giuria ha eletto miglior giocatore Alessandro Martone. Al termine della gara la premiazione è stata svolta dal sindaco Filippo Marinucci, dalla vicesindaca Carla Zinni, dall’assessora Paola Basile, dall’assessore Amerigo Tiberio e dalla presidente del consiglio comunale Alessandra D’Aurizio. Alla moglie del compianto Enzo D’Aurizio è stato consegnato un premio speciale artigianale e una targa ricordo è stata consegnata al veterano della stracittadina Giulio Tiberio. Al termine dell’incontro si è svolto, novità di quest’anno, un terzo tempo che ha coinvolto i giocatori e le loro famiglie in una gustosa e festosa serata allietata da dj show. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringraziato gli sponsor BCC Abruzzo e Molise e le attività commerciali che hanno garantito l'ottimo successo, la Pro Loco e l’Avis di Casalbordino che hanno partecipato e contribuito all’organizzazione della stracittadina e le attività commerciali che hanno garantito l'ottimo successo.

La celebrazione della festività dell’Assunzione di Maria il 15 agosto è iniziata alle ore 8 con la Santa Messa nella Chiesa dedicata alla Madonna dell’Assunta, alle 9.30 la statua della Madonna dell’Assunta è stata portata presso Casette Santini dove si è celebrata la Santa Messa. La Statua è stata portata a metà giornata presso l’Hotel Calgary, il pomeriggio è iniziato con la deposizione di una corona presso il parco intitolato alla memoria di Domenico Pennetta, proseguita con la tradizionale processione a mare che si è conclusa con la Santa Messa presso l’Hotel Calgary e il rientro della Statua della Madonna dell’Assunta presso la Chiesa a lei intitolata. La giornata si è conclusa con uno spettacolo musicale e alle 23.30 i fuochi pirotecnici. “Dopo tre anni si rinnova la tradizione della processione a mare un ringraziamento a tutti i pescatori e in particolare all’amico Maurizio Di Pietro che ha ospitato la statua e con il comitato festa che ha offerto i fuochi pirotecnici al ritorno della Madonna dell’Assunta” la dichiarazione del sindaco Filippo Marinucci congiuntamente con tutta l’Amministrazione Comunale che ha espresso “un ringraziamento particolare all’assessore al turismo” Paola Basile.