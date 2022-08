A 'Scrittori in piazza' Simonetta Tassinari e il suo romanzo "Le donne dei Calabri di Montebello"

Mercoledì 17 agosto, alle ore 21:30, nuovo appuntamento in piazza Barbacani, al centro di Vasto, per la rassegna Scrittori in piazza su iniziativa di Nuova Libreria e associazione culturale Liber con la scrittrice Simonetta Tassinari e il suo romanzo "Le donne dei Calabri di Montebello".