'La Sciabica', torna la rievocazione a Vasto Marina

Appuntamento domenica 24 luglio, dalle ore 9, a Vasto Marina per la tradizionale rievocazione de “La Sciabica”.

L'iniziativa, alla 16^edizione, è a cura della sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia presieduta da Luca Di Donato con la collaborazione del Circomare ed il patrocinio del Comune.

Fin dalla sua prima rappresentazione, la 'Sciabica' ha sempre attirato turisti, vacanzieri e residenti presenti in spiaggia, incuriositi dalla sinergia che si crea tra i pescatori per la realizzazione della particolare tecnica di pesca, molto usata per anni, ma oggi in disuso.

Nella 'Sciabica' un’imbarcazione a remi viene utilizzata percorrendo un tragitto a semicerchio che parte dalla riva per portare a largo l’omonima rete. Una volta ricondotta l’altra estremità della rete a riva, le due squadre di pescatori, poste ai capi della rete, iniziano l’operazione sincronica di recupero del pescato. Le fasi iniziali della tratta sono caratterizzate da voci silenziose e movimenti lenti per poi divenire sempre più frenetici sia nei gesti che nelle voci.

La prima dimostrazione sarà effettuata a sud del Pontile, a seguirei la seconda davanti il lido Zio Fiore.