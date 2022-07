'ScarpasciÃ¹dd 2022', la cronaca della quinta giornata di gare

Nella 5a giornata,tra azzurri e bianchi,primo pareggio del torneo(risolto ai rigori dagli azzurri), il giorno dopo,con i gialli,i viola risolvono nei 15' finali, dopo una possibile remuntada dei gialli.

SHAKTAR D. VORSKLA P. 2-2(d.r.4-3) , arbitro sig. Edoardo Di Tommaso( marcatori:Gizzarelli,Porchia/Bonaduce,Cianci-rigori:Porchia,Bahore/Rossi N.) E così fu che,solo alla 5a g.,arrivò il primo pareggio,tra le prime due in classifica:incominciano al 3' gli azzurri dello Shaktar(10 su 14+extra Stante e Gizzarelli) con una staffilata di Corvino su assist di Angiolillo,fuori sulla dx; al 5' i bianchi del Vorskla(12 su 14) controbattono con Boldrini che da sx suggerisce al centro per Cianci,deviazione col tacco un filino fuori; 12' ci ritenta Boldrini dal limite,il portiere sostitutivo degli azzurri Santini blocca in scioltezza;22',malinteso tra i celesti Di Bussolo e Stante, Frasca s'intromette e imbuca Manuel Bonaduce in area che infila sulla dx 0-1: per questa leggerezza Adriano si becca doppia razione di cicchetti,sia dal suo storico ammiratore Angiolillo che da Notarangelo. 27', Rossi lancia da destra Cianci,che s'accentra scartando 2 avversari e scarica il destro, deviazione spettacolare in tuffo di Santini che alza sopra i legni; 32', gli azzurri pareggiano, mischia furiosa in area bianca,Paride Gizzarelli riesce ad agganciare su palla vagante e in semirovesciata batte Cuccheri,1-1.E dopo 10' ribaltano i risultato,cross da dx di Bahore,ponte di testa di Angiolillo e capocciata vincente sul 2° palo di Gianni Porchia,2-1. Al 44' bianchi vicini al pareggio,Sciascia lancia Bonaduce,sardella tesa che sfiora la traversa.Nella ripresa, al 48',si propone il bianco Boldrini sulla sx,cross a mezz'altezza,Vincenzo Cianci al centro devia imparabile e pareggia 2-2.55',l'azzurro Vinci aggancia da Notarangelo e lancia sulla dx Bahore,che spunta su Rossi,sassata conclusiva,Cuccheri di pugno devia in corner;62' insistono gli azzurri,Ranalli rilancia per Vinci,siluro da 27',respinge Cuccheri coi pugni;70',il bianco Sciascia becca Cianci che a volo scaglia violentemente la sfera,miracoloso Santini,che in tuffo vola e la mette in corner; al 72' rispondono gli azzurri,Tortoli in area tocca morbido per Porchia che becca il palo esterno; e dopo 2' ,su staffilata di Corvino,lo stesso palo salva Cuccheri,palla che poi viene sventata in angolo da Rossi; e all'88',ultima occasione per i bianchi,su calcio piazzato,Boldrini mira l'angolino basso dx,il portiere Fausto Santini(oggi sicuro ago della bilancia del confronto) prodigiosamente riesce ad arrivarci e deviarla in angolo.Allo scadere,si va ai rigori,dove sono più precisi gli azzurri,che così si aggiudicano un punto in più dei bianchi.Siparietto finale del Mac,che fuori programma scommette con il cronista Silvando Martellini di segnare un rigore a Santini: batte col destro nudo e Fausto gliela para,risparmiandoci l'indecoroso strip-tease di Silvano(oggetto della scommessa).

CHORNOMORETZ DESNA 5 - 2 ,arbitro sig.Orazio DiBlasio marcatori:2Sarchione,1Ronzitti,Trovarelli,Gabriele/Gambuto,D'Ercole).(dal ns. inviato ' lo sgrizzo ')I viola del Chornomoretz(13 su 14) in vantaggio al 9',cross teso da dx di Del Casale,puntuale si fa trovare Sergio Ronzitti(the prince),che corregge di piatto in rete,1-0.Al 13' raddoppio dei viola col bomber Fabrizio Sarchione,che dal limite molla il suo dx micidiale imparabile,2-0. Al 16',Del Casale suggerisce al centro per Ronzitti,siluro che si stampa sulla traversa.I viola nella prima parte dominano in campo e si distingue il portiere dei gialli del Desna(9 su 14+Bruno,Lanza,D'Addario,Fabbri),che evita in diverse occasioni guai peggiori distinguendosi in diverse parate,specie su tiri dalla distanza.30',il viola Carlucci P. invece si distingue a modo suo, mandando alto a porta spalancata su assist di Stampone.Nella ripresa, i gialli più concreti,D'Addario imbuca Nino Gambuto, che punisce l'uscita a vuoto di Porreca trafiggendolo con un preciso diagonale,1-2.55',il viola Monteodorisio tocca morbido in area per Fabrizio Sarchione,infallibile il suo sinistro,doppietta e gol dell'1-3. Al 62',il viola Stampone fa fallo in area,Di Blasio fischia il penalty,batte il giallo Pino D'Ercole,che accorcia 2-3. E al 74' i gialli hanno l'occasione per rimettersi in corsa, quando Berardi serve in area Gambuto,tiro conclusivo fuori di un'inezia. Puntuale arriva al 75' la regola del gol mangiato,gol subito:il viola Sarchione serve in area Michele Trovarelli,prima conclusione respinta da Bruno, ma Michele è rapido nel ribadirla nel sacco a porta vuota,2-4.82',Del Casale da dx passa al nipote Trovarelli, che con un pallonetto supera l'uscita di Bruno,il giallo Ottaviano però salva alla disperata sulla linea:è assedio viola,che cercano di blindare il vantaggio ottenuto,anche qui il portiere giallo Angelo Bruno evita la peggio:capitola solo allo scadere,quando,su azione solitaria sulla fascia sinistra,il viola Gianni Gabriele molla il suo leggendario sinistro dal limite,palla imparabile sotto la traversa,per il finale 5-2.

Classifica: Vorskla P. pt.13, Shaktar D. pt.11, Chornomoretz pt.6, Desna pt.0