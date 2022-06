Solennità dei Santi Pietro e Paolo, il messaggio di Don Gianni Sciorra

Oggi, 29 giugno, la Chiesa universale celebra la solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

Per la nostra comunità parrocchiale è una ricorrenza speciale perché viviamo anche la festa del nostro Patrono.

“L’incontro con Gesù sulla strada verso Damasco trasforma radicalmente la vita di Paolo. Da quel momento in poi, per lui il significato dell’esistenza non sta più nell’affidarsi alle proprie forze per osservare scrupolosamente la Legge, ma nell’aderire con tutto sé stesso all’amore gratuito e immeritato di Dio, a Gesù Cristo crocifisso e risorto. Così egli conosce l’irrompere di una nuova vita, la vita secondo lo Spirito, nella quale, per la potenza del Signore Risorto, sperimenta perdono, confidenza e conforto. E Paolo non può tenere per sé questa novità: è spinto dalla grazia a proclamare la lieta notizia dell’amore e della riconciliazione che Dio offre pienamente in Cristo all’umanità.” (Papa Francesco)

Lasciamo anche noi che la vita secondo lo Spirito irrompa nei nostri cuori e li trasformi radicalmente, così da poter essere, come San Paolo, testimoni credibili dell’Amore di Dio.

Vi aspetto tutti a Messa alle 19 e, subito dopo, alla Processione per le vie del quartiere.

Buona festa!