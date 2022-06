Grande attesa per 'Rime Toscibili', il libro di Gino Bucci 'L’abruzzese fuori sede'

Uscirà il 7 luglio 2022 “Rime Toscibili” Ricerche e Redazioni editore, il libro di Gino Bucci che dirige la pagina su Facebook “L’abruzzese fuori sede”, che con la sua ironia e l’amore per le tradizioni, per la gastronomia, la storia è seguitissimo da tutti gli abruzzesi in tutto il mondo, perché parla dell’Abruzzo a 360 gradi.

Remo Rapino nella sua prefazione al libro parla di «... un geniale percorso sugli intriganti sentieri della dialettologia. Un invito lieve al ridere e al sorridere, anche di noi stessi, parlando alla mente e al cuore di tutti, al di là dei confini territoriali e delle differenze dialettali. Insomma, un umile rosario di “mattità” che, di fatto, aprono alla conoscenza come alla valorizzazione dell’Abruzzo e della cultura abruzzese, che, sotto sotto, è terra misteriosa e intricata. Svelare segreti e sentimenti è come camminare a zonzo per i piccoli paesi, facendo emergere le minime anime di questi, cercando di superare un aspetto tipico del carattere abruzzese, già messo in luce da Ennio Flaiano “... quello del pudore dei propri sentimenti” o di stare, senza vergogna alcuna, dalla parte dei cafoni come insegna la scrittura di Ignazio Silone...»

Tante sono le programmazioni del suo libro in tutto l’Abruzzo, che parla in metrica della nostra regione, del cibo, dei personaggi, delle tradizioni ma anche di molto altro.

Una passione per l’Abruzzo che è nato grazie alle sue amatissime nonne Marietta e Pia e che ha incrementato con il passare del tempo, soprattutto come studente fuori sede a Bologna, con una ricerca dettagliata e costante di tanti personaggi, eventi, modi di dire, proverbi. È diventato un grande e magnifico megafono social di tutto ciò che è e che potrebbe rappresentare l’Abruzzo in termini non solo pittoreschi, ma anche identitari. È riuscito a creare una bellissima comunità, sono 209.794 i suoi follower che seguono con entusiasmo le sue “varie pazzità”, dall’acqua di San Giovanni che ha avuto 8.826 like, 864 commenti e 465 condivisioni, alla storia di Davide D’Acierno con 4.191 like, 116 commenti e 452 condivisioni. Ma sono solo piccoli esempi degli ultimi post su Facebook.

Ci auguriamo di cuore che possa venire al più presto anche a Vasto a presentare il suo libro.