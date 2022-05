San Nicola della Meta, domenica i festeggiamenti a Vasto

Appuntamento domenica 29 maggio per la tradizionale e sempre sentita ricorrenza in onore San Nicola della Meta.

Il programma della festa prevede alle ore 11, la Messa all'interno della Chiesetta dedicata al Santo. Nel pomeriggio, alle ore 17, la Processione, in direzione via Santa Lucia, via San Domenico Savio, via Santa Caterina da Siena e via San Camillo De Lellis, accompagnata dal Complesso bandistico "San Martino" dell'Incoronata di Vasto. Al rientro celebrazione della Santa Messa.

Ritorna anche la “Sagra del Dolce”, alla sua 20^ edizione.