Ritorna la visita ai Sepolcri

In questo 2022 il Giovedì dei Sepolcri cade nella giornata di oggi, 14 aprile. A Vasto come in tutta la nazione è molto sentito, ed ogni paese rispetta la sua tradizione.

Nella nostra zona la sera del Giovedì Santo c’è il rito della visita ai Sepolcri, o meglio, “si va a ffé li Sippiliche”. In precedenza, nelle chiese cittadine, la Missa in Coena Domini. Durante la celebrazione eucaristica, prima della lettura del Vangelo con il canto del Gloria, le campane suonano per l’ultima volta e vengono poi legate. Saranno sciolte solo durante il Gloria della Veglia Pasquale. La tradizione del Giovedì Santo vuole che i fedeli visitino sette chiese, non a caso il numero sette è molto ricorrente nella Bibbia, riportando alla mente i sette viaggi dolorosi fatti dal redentore; questa sarebbe una prima teoria, mentre una seconda teoria sposa l’idea che il sette ricorda il dolore della Madonna.

Finalmente, si riaprono le porte alle vecchie tradizioni eucaristiche, ed i fedeli saranno liberi di passare da una chiesa ad un’altra raccogliendosi in preghiera avanti all’altare.