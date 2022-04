Coppa delle Regioni di tennistavolo, giovani vastesi protagonisti nella rappresentativa abruzzese

A Molfetta prende avvio la manifestazione nazionale dedicata ai Comitati regionali italiani: 2 ragazze e 2 ragazzi del tennistavolo vastese rappresenteranno l’Abruzzo all’edizione 2022 della Coppa delle Regioni in programma dal 14 al 16 aprile.

Gli atleti della compagine abruzzese in gara sono tutti e 4 tesserati con le storiche società della città, i componenti sono Juri Di Sabato (Tennistavolo Vasto), Viola Di Rienzo e Flavia Molino (Polisportiva San Gabriele) ed il teramano Luca Giovannini anche lui tesserato con l’Asd Tennistavolo Vasto. I ragazzi msaranno impegnati insieme alle rappresentative di ben 18 regioni nella competizione tricolore che, dopo 2 anni di stop causa pandemia, festeggia i suoi 40 anni di storia.

La “Coppa delle Regioni” di tennistavolo infatti nasce ad Isernia nel lontano 1980. In seguito alla scomparsa del suo ideatore ed organizzatore l’iniziativa si trasferisce nella Città di Molfetta dove a tutt’oggi viene realizzata.

Una rappresentativa quasi completamente nuova quella abruzzese che vede schierati atleti/e giovanissimi e che quindi si ritiene che per il futuro potrà fare molto bene. “Siamo certi che anche in questa occasione, a dispetto della oro giovane età rispetto a molti contendenti sapranno far bene e dimostrare il loro valore tecnico”, riferisce il massimo responsabile della Federazione Italiana Tennistavolo in Abruzzo, Stefano Comparelli. “Sono ragazzi – aggiunge – che conosco molto bene e che ho visto crescere sia tecnicamente che fisicamente. Sono certamente tutti e 4 di età inferiore alla media dei partecipanti delle altre formazioni e quindi si prospetta loro una gara sicuramente in salita ma non ho dubbi che il potenziale da esprimere sia comunque molto alto e personalmente sono assolutamente certo che, nei prossimi anni, faranno sicuramente parlare di loro”.

I ragazzi potranno usufruire dell’esperienza del tecnico incaricato dalla Fitet Abruzzo, Paolo Caserta, che è anche il loro allenatore nelle rispettive società di appartenenza. Sotto la sua guida attenta e competente già molti ragazzi, non solo vastesi, sono riusciti a cogliere importanti risultati a livello nazionale.

Il programma di oggi prevede la fase eliminatoria a gironi che, l’Abruzzo, si spera riesca a superare per poi, nella giornata di domani cercare di cogliere il piazzamento più alto possibile tra le regioni partecipanti. Ad oggi il piazzamento più alto ottenuto da una rappresentativa abruzzese nella Coppa delle Regioni è stato il 7° posto nel 2018. Il sabato sarà dedicato ai confronti individuali nei quali i vari componenti delle compagini regionali si sfideranno in due normali tornei singolari, uno maschile e l’altro femminile.