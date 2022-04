Tre anni dopo: la Processione della Sacra Spina si snoda per le vie del centro di Vasto

L'ultima volta con la processione nel giorno della festa religiosa in onore della Sacra Spina, venerata e custodita nella chiesa di Santa Maria Maggiore al centro di Vasto, era stata il 12 aprile del 2019. Tre anni a seguire, dopo le restrizioni dovute al Covid nel 2020 e nel 2021, si è rinnovata la tradizionale Processione della Sacra Spina per le vie del cuore della città.

Dopo la solenne celebrazione eucaristica delle 18 nel sacro tempio 'casa' della reliquia, presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, si è snodata la processione. Confraternite, tra le quali quella della Sacra Spina e del Gonfalone, gruppi religiosi, parroci, autorità e fedeli hanno accompagnato la Sacra Spina nell'ambito di uno dei riti religiosi maggiormente sentiti e cari alla comunità locale.

Durante il percorso, sosta al cospetto del golfo di Vasto, in piazza del Popolo, per la preghiera per la pace ed un pensiero per le vittime della guerra da parte del vescovo.

Sempre suggestivo ed intenso, poi, il canto dell'"Ave Spina", intonato dal coro femminile e da quello maschile della Confraternita e della parrocchia che hanno accompagnato la tradizionale processione con ritorno a Santa Maria Maggiore intorno alle 20.

La festa della Sacra Spina apre a Vasto un intenso periodo religioso in vista della Pasqua.