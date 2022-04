Il Consorzio Vivere Vasto Marina annuncia nuove esperienze con il programma Maggio in Kayak, il modo migliore per iniziare la nuova stagione in Kayak.

L’itinerario si svolgerà nei giorni:

– Primo Maggio

– 7 e 8 Maggio

– 14 e 15 Maggio

– 21 e 22 Maggio

– 28 e 29 Maggio

Programma completo su https://www.vastokayak.it/2022/04/07/maggio-in-kayak/

Per info: Tel. +39 3313231392 oppure +39 3474251159 - Email: info@vastokayak.it