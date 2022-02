La “pizza doce", il dolce della festa

Nei giorni di festa una volta era d’obbligo preparare la buonissima “pizza doce”. La pizza dolce abruzzese si preparava come torta delle nozze, delle ricorrenze importanti, si preparava in casa, grazie alle sapienti mani di mamme e nonne che sapevano usare ingredienti semplici, a km 0, con un’esplosione di colori, sapori e profumi.

Maria Paola La Verghetta, racconta che la sua passione per la tradizione, l’ha acquisita da sua nonna, che la incantava con le favole antiche, ma anche con le ricette di una volta, senza pesi né misure, a occhio, per chi ovviamente aveva esperienza nella cucina. Tra i dolci che ricorda con grande piacere, preparato dalla nonna ad ogni compleanno o ricorrenza c’è la “pizza doce”, dolce tradizionale abruzzese.

“Molte pasticcerie oggi la stanno riproponendo in maniera eccellente”, racconta Maria Paola La Verghetta, “ma mai avrebbero dato alla mia casa il profumo di nonna Maria, una vera delizia per tutti i sensi.

Avendo 3 figlie la casa di Maria Paola diventa un mulino per ogni ricetta. “Mi piace vedere le bambine che si impegnano ad aiutarmi e che aspettano soprattutto di leccare a cucchiaiate avanzi di creme da recipienti e pentolame utilizzato, e anche nella “pizza doce” preparata l’altro giorno la collaborazione e l’allegria in cucina è stata grandiosa.

La ricetta per questo dolce meraviglioso, per chi vuole riscoprire antichi sapori: per il pan di Spagna: montare 6 uova con 250 gr di zucchero ed 1 pizzico di sale, unire 150 gr di Manitoba, 100 gr di farina 00, 1 cucchiaino di lievito che va setacciato insieme. Mescolare delicatamente con una frusta a mano. Versare nello stampo unto, infarinato e foderato con carta forno sul fondo. Cuocere a 160 gradi ventilato per circa 45 minuti. Per la crema: in un pentolino scaldare 1 litro di latte con buccia di limone e stecca di cannella. In un tegame mescolare 8 tuorli con 8 cucchiai di zucchero, 8 cucchiai di farina, unire il latte bollente e cuocere fino ad addensare. Dividere a metà la crema e in una parte aggiungere 100 gr di cioccolato fondente tritato. Girare velocemente fino a far sciogliere il cioccolato. Raffreddare.

Dividere il pan di Spagna in 3 strati. Bagnare il primo strato con caffè zuccherato e mischiato con un po' di latte. Coprire con la crema al cioccolato.

Mettere il secondo strato e bagnare con Alchermes diluito con un po' d'acqua. Coprire con la crema gialla. Mettere il terzo strato di pan di Spagna e bagnare con Alchermes diluito. Coprire con la crema avanzata, anche sui bordi.

Mettere in frigo per qualche ora. In un pentolino mischiare 2 cucchiai di cacao amaro, 4 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di fecola. Stemperare con un po' di latte, mescolare ed unire il resto del latte (in tutto 1 tazza da 250 ml ). Cuocere, sempre mescolando, fino a quando inizia ad addensare. Raffreddare. Ricoprire la torta. Tritare 100 gr di mandorle e cospargere la torta, far attaccare anche sui bordi.