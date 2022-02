Papa Francesco in visita in Abruzzo, manca solo l'ufficialità

Corre veloce la notizia che vorrebbe la presenza del Pontefice a L’Aquila il 28 agosto 2022, per l’apertura della Porta Santa in occasione della Perdonanza Celestiniana.

Manca però l’ufficialità da parte delle autorità, anche se l’On. Stefania Pezzopane non nasconde una certa soddisfazione ringraziando il Cardinale Petrocchi e tutta la curia aquilana per il grande lavoro diplomatico, ed esorta le istituzioni amministrative a collaborare per un’ottima riuscita per la visita del Papa.

Per molti sarebbe un segnale di speranza e di ristoro per l’anima, tutti ci auguriamo l’arrivo del Papa nella nostra bellissima terra.