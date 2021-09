Dal 20 settembre la Novena per San Michele a Santa Maria Maggiore

Anche quest'anno vorremmo prepararci alla Festa del Patrono della Città con un percorso che possa scaldare il cuore dei fedeli. In vista dell'Ordinazione sacerdotale di Don Gianluca Catania che avrà luogo a Santa Maria Maggiore il 28 settembre, tutta la Novena avrà uno sfondo vocazionale sui seguenti temi curati da alcuni sacerdoti della Città.

Ogni sera l'appuntamento è per le ore 19:00.

Lunedì 20/09 - "La vita come vocazione" a cura di don Alvaro Forcellini

Martedì 21/09 - "La vocazione e la fedeltà" a cura di Padre Luigi Stivaletta

Mercoledì 22/09 - "La vocazione e i giovani" a cura di Don Nicola Fioriti

Giovedì 23/09 - "La vocazione e il sogno" a cura di Padre Tonino Levita

Venerdì 24/09 - "La vocazione e il servizio" a cura di Don Amerigo Carugno

Sabato 25/09 - "La vocazione e l'Eucaristia" a cura di Don Decio D'Angelo

Domenica 26/09 - "La vocazione e le famiglie" a cura di Don Domenico Spagnoli

Lunedì 27/09 - "La vocazione e la gioia" a cura di Don Gianfranco Travaglini

Martedì 28 l'Ordinazione sacerdotale è fissata per le ore 17:30, mercoledì 29 alle ore 11:00 l'Arcivescovo presiederà la Celebrazione in onore di San Michele con i parroci della Città mentre il 30 settembre pur non essendoci la processione sempre Padre Bruno presiederà l'Eucaristia delle ore 18:00 in ringraziamento anche per i tanti operatori della campagna vaccinale.

Tutti gli altri orari delle celebrazioni del 29 e 30 settembre sono riportati sulla locandina.

Don Domenico Spagnoli, parroco Santa Maria Maggiore