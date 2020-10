Peperoni appesi al sole, come ghirlande colorate decorano il centro storico

Come una volta, c’è ancora chi fa seccare i peperoni al sole, anche a Vasto. Anastasia Massone, posta la foto sui social dei peperoni appesi al sole, sotto il cartello stradale del centro storico, con la frase “ogni anno come da tradizione”.

Quella dei peperoni, di colore rosso intenso, che in estate vengono raccolti e infilati con ago e filo, con tanta pazienza e passione, realizzando una sorta di collana e poi lasciati essiccare al sole nelle giornate asciutte e ventilate, fanno parte di una tradizione secolare. Il processo dell’essicazione, quasi un rituale, tramandato di generazione in generazioni da secoli, consente ai peperoni di perdere quasi tutta l’acqua che contengono.

È una tradizione sicuramente di Vasto, ma anche delle colline della fascia Adriatica che condividiamo con le regioni del Molise e della Basilicata, con l’eccellenza nel borgo di Altino, in Val di Sangro, difesa da un Presidio Slow Food. Tra Agosto e Settembre le brillanti collane rosse danno un tocco di colore alle strade dei borghi.

Come si cucinano? Molte le ricette tipiche. I peperoni vanno tostati interi fritti velocemente in poco olio, poi lasciati raffreddare in modo che diventino croccanti e poi sbriciolati grossolanamente nelle pietanze. La polvere viene usata appena fritta nell’olio con aggiunta di un po’ di acqua per evitare che bruci, per poi condire pasta o verdura o altro.

Voi come li cucinate?