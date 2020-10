“Una sede per Papi Gump”: iniziativa per acquistare uno spazio per l’associazione di tutela dei diritti

L’Associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dell’infanzia e della famiglia “Papi Gump” sta avviando un importante progetto di realizzazione di una sede fisica nella quale poter svolgere le proprie attività.

Non avendo mai beneficiato di uno spazio comunale, il sodalizio intende mettere in campo le proprie risorse e quelle di quanti vorranno partecipare, per acquistare uno spazio che possa diventare punto di riferimento per le famiglie vastesi.

“È un progetto ambizioso quello che intendiamo iniziare, ma che sicuramente darà una stabilità alla nostra associazione e a quanti di questa si servono. Abbiamo dunque deciso di avviare una raccolta fondi per l’acquisto di un prefabbricato che sarà posizionato in uno spazio privato, e che ci consentirà di svolgere le attività dell’associazione con la possibilità di ampliare i servizi per le famiglie”, ha spiegato Antonio Borromeo, presidente dell’associazione “Papi Gump”, che ha proseguito spiegando come “il nome di ogni contributore sarà impresso sul legno della struttura”.

Per chi volesse contribuire, è possibile fare un bonifico su c/c intestato a: