La Quintena della Sacra Spina con celebrazioni e riflessioni via web

Anche in questo 2020 in cui si è costretti a mantenere le distanze non si vuol perdere di vista la reliquia più preziosa che si custodisce in Santa Maria Maggiore a Vasto: la Sacra Spina.

È per questo che la Quintena, già programmata nei mesi scorsi, si svolgerà con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore, don Domenico Spagnoli, con le suore alle ore 18:00 a cui seguirà la catechesi preparata dai predicatori, sotto forma di video.

Domenica 29 marzo subito dopo la S. Messa delle ore 18:00 (non mancherà anche una diretta delle ore 10:00) don Domenico presenterà il percorso ispirato alla “Laudato sii” di Papa Francesco in questo tempo segnato dal dramma del Coronavirus: l’interdipendenza tra i popoli e il legame Terra-creature verranno declinati a partire dal significato della Reliquia. La prima meditazione porterà il titolo “La Corona di spine: tra solitudine e amore”.

A partire poi da lunedì 30 marzo don Nicola Del Bianco, parroco di “Madonna delle Piane” a Chieti Scalo, tratterà il tema “Dai deserti esteriori a quelli interiori”; martedì don Emiliano Straccini, parroco dei “XII Apostoli” a Chieti Scalo, presenterà “Il Vangelo e l’ecologia culturale”. Mercoledì don Cristiano Marcucci, parroco e presidente Ucipem (Unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali) a Pescara, offrirà una catechesi su “Creazione: genesi nell’Amore” mentre giovedì suor Carla Venditti, responsabile dell’Oasi di Gioia in Avezzano, parlerà su “La notte: dalla paura alla veglia”.

Per la festa della Sacra Spina di venerdì 3 aprile vi sarà una S. Messa alle ore 10:00 e una alle ore 18:00. Dopo la celebrazione serale vi sarà il video messaggio del nostro Arcivescovo mons. Bruno Forte, la processione all’interno della Chiesa e la benedizione con la Reliquia.

Tutte le celebrazioni, sebbene senza la presenza fisica dei fedeli, saranno mandate sul sito internet della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto e sulla Pagina Facebook della stessa.

Dal 29 marzo dunque ogni sera ci si può collegare dalle ore 17:45 per la coroncina della Divina Misericordia a cui seguirà alle 18:00 la S. Messa, la meditazione e la benedizione conclusiva con la Sacra Spina.