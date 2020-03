Il Coronavirus mette 'in pausa' le tradizioni: annullata la Processione della Sacra Spina

"Per quest’anno, nella nostra Arcidiocesi, la Processione della Sacra Spina a Vasto, la Via Crucis diocesana della Domenica delle Palme a Chieti, animata dalle ACLI e dalla Pastorale del Lavoro, la Processione del Cristo Morto del Venerdì Santo, animata dall’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, e tutte le altre processioni previste sul territorio diocesano per questo tempo liturgico, non avranno luogo".

Si legge anche questo nelle disposizioni per la celebrazione della Pasqua in tempo di Covid-19 indirizzate ai presbiteri e diaconi, diocesani e religiosi, dell'arcidiocesi di Chieti-Vasto.

La Processione della Sacra Spina a Vasto si tiene ogni anno nel venerdì antecedente la Domenica delle Palme.

La Parrocchia di Santa Maria Maggiore, che custodisce la preziosa reliquia, sta predisponendo un programma di celebrazioni, con tramissioni sul web, per mantenere viva una delle tradizioni maggiormente care alla comunità vastese.