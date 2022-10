Caro energia, per evitare tracollo i Comuni puntano su risparmio ed efficienza

L’aumento esponenziale dei costi per l’energia è il maggio tema pubblico di queste settimane. Famiglie ed imprese sono alle prese con gli effetti del caro energia da cui non sfuggono gli enti istituzionali, Comuni in primis. La sezione abruzzese dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme per il “rischio tracollo” delle finanze comunali.

Secondo ANCI Abruzzo i comuni si troveranno a breve di fronte ad un “drammatico dilemma”: sostenere sociale e cultura o fronteggiare il caro energia per evitare il dissesto finanziario. Per ridurre l’impatto dell’impennata dei costi energetici tra le proposte in campo la riduzione dell’illuminazione pubblica e delle temperature nei pubblici uffici o l’efficientamento energetico. Strada che stanno seguendo diversi comuni della nostra provincia tra cui Casoli.

L’Amministrazione Comunale di Casalbordino guidata dal sindaco Filippo Marinucci punterà sull’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole. “Nell'ottica del risparmio energetico e nella consapevolezza del periodo storico che stiamo attraversando, abbiamo deciso di intervenire prima di tutto sugli edifici scolastici – riporta l’annuncio pubblico dei lavori - saranno installati impianti fotovoltaici sulla scuola elementare e sulla scuola media”.

Il sindaco di Casoli Massimo Tiberini ha annunciato nelle scorse settimane l’avvio dei “lavori di efficientamento energetico di illuminazione della città” con la “progressiva sostituzione della pubblica illuminazione per un uso più efficiente dal punto di vista energetico oltre che una maggiore e più sostenibile durata”.