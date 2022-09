Monteodorisio, intervento congiunto dei volontari di Protezione Civile contro incendio

Le drammatiche immagini che stanno giungendo dalle Marche straziano i cuori e tanta è la preoccupazione anche da noi. Preoccupazione e mobilitazione, la Protezione Civile sta approntando mezzi e uomini per intervenire in soccorso delle popolazioni colpite dalla tempesta di ieri. L’estate ormai sta andando in archivio e le prime avvisaglie dell’autunno, cominciano ad esserci.

L’autunno è la stagione delle piogge per eccellenza. E il mutare del clima e la realtà di molti territori, come già accaduto tante volte negli anni, legano questa stagione a drammi come quello che stanno vivendo marchigiani ed umbri. L’estate è segnata, invece, dagli incendi. A loro volta troppo spesso legati ad interventi dell’uomo, a mani incivili e criminali che per moventi vari devastano i nostri territori.

Ieri pomeriggio, a distanza di poche ore, abbiamo visto ancora una volta i segni devastanti nelle due stagioni. Poche ore prima dell’esplosione del dramma nelle vicine Marche un nuovo incendio ha colpito il nostro territorio, a Monteodorisio. La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile alla notizia ha attivato le squadre anti incendio per lo spegnimento del rogo. Un’operazione durata diverse ore che, accanto al gruppo locale di volontari, ha coinvolto i gruppi di Casalbordino “Madonna dell’Assunta” e di Paglieta.

Tra i volontari di Casalbordino e Paglieta si sta strutturando, con la collaborazione in vari eventi e interventi, sempre più. È stato il responsabile del gruppo di Casalbordino Tommaso Bucciarelli a dare la notizia dell’intervento congiunto su facebook dei volontari casalesi “per la prima volta insieme al Distaccamento di Paglieta. L’unione fa la differenza, la forza del Coordinamento”.