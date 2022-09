Il Cardinal Bagnasco ai festeggiamenti per il Beato Angelo a Furci

È arrivato a Furci il cardinale Angelo Bagnasco per presiedere le celebrazioni in onore del Beato Angelo. L'arcivescovo emerito di Genova, con il funzionario parlamentare Silvio Bellano, è stato accolto dal comitato feste, da tantissimi fedeli, venuti anche da fuori regione e dalle autorità del Vastese. Ogni anno a Furci per la Festa per il Beato Angelo c’è la presenza di un alto prelato. Lo scorso anno a presiedere le celebrazioni c’era stato il cardinale Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita.

«Con molto piacere ho accettato l’invito di don Angelo Di Prinzio di venire a Furci per i festeggiamenti in onore del Beato Angelo e conoscere finalmente questa comunità, così umile e ricca di cultura, e ammirare da vicino la figura del Beato Angelo del quale mi ha parlato a lungo il mio amico Silvio Bellano.” Ha detto il Cardinal Bagnasco ai fedeli. “Spesso mi parlava di Furci e del suo Beato, mi ha incuriosito alla vita del Beato Angelo. Il Beato Angelo», ha ripetuto a eminenza, «è una figura che unisce l'umiltà e la cultura. So bene che il territorio Vastese, e l'Abruzzo in generale sono terre di grande fede e proprio per questo sono contento di essere qui. Furci e le piccole comunità di questo territorio sono polmoni di vita sana e vicina al Signore. Gli umili di cuore sono i depositari dei segreti di Dio. ». «Per noi è un momento vissuto sempre con grande devozione», sottolinea il sindaco Di Vito, che si è detto onorato della presenza del cardinale Bagnasco.