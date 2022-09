Casalbordino, Open Day “Casa delle Arti”

Si presenta al territorio la “Casa delle Arti”, il progetto nato dal fecondo incontro tra la Pro Loco di Casalbordino e Guero Art Lab di Guerino Taresco. L’appuntamento è domani pomeriggio alle ore 17 presso la sede della Pro Loco, in cui una ricca mostra di quadri è già presente, in piazza Giovanni Paolo I di Località Miracoli per un Open Day di presentazione pubblica.

La “Casa delle Arti” è un progetto “teso ad avvicinare e sensibilizzare i ragazzi alle arti”. “In un momento storico complesso come quello che viviamo, la bellezza delle arti ed il sapere sono cura per l’anima che si riverbera sul corpo, sul suo benessere – sottolinea la Pro Loco di Casalbordino - l’arte è come una medicina che guarisce dalle “bruttezze” della quotidianità, da ciò che non ci piace e riesce a donarci piacere, fa in modo che attraverso di essa, ognuno di noi possa liberare ed esplorare più profondamente le proprie emozioni”.