Primiano Biscotti è il nuovo presidente del Comitato regionale Inps Abruzzo

"Esprimiamo piena soddisfazione per l'elezione di Primiano Biscotti, dirigente della Fim Cisl AbruzzoMolise, a presidente del Comitato regionale INPS. Un ruolo prestigioso ma soprattutto un compito di grande impegno e responsabilità visto il momento di crisi economica ed occupazionale che sta vivendo l’Abruzzo, e i cittadini e le famiglie hanno ancora più bisogno di essere assistiti attraverso le tutele sociali”.

Così il Segretario Generale della CISL AbruzzoMolise, Giovanni Notaro nel formulare l’auguri di buon lavoro al Presidente e al nuovo Consesso, dove è entrato a far parte per nomina CISL anche Donatino Primante.

“A Primiano Biscotti – continua il Segretario della CISL AbruzzoMolise - vanno i nostri auguri di buon lavoro. Siamo certi che saprà svolgere anche questo nuovo incarico con dedizione e competenza, caratteristiche che ha sempre dimostrato anche all’interno della nostra organizzazione. Saprà rappresentare al meglio le istanze del mondo del lavoro e delle imprese e dei cittadini che arriveranno dai territori e dai più deboli”.