Casalbordino, partiti i lavori di messa in sicurezza Contrada San Savino

Prosegue il programma di lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio di Casalbordino. Un programma serrato che coinvolge l’intero territorio comunale, dal centro alle numerose contrade.

Sono partiti ieri i lavori in contrada San Savino, lo ha reso noto la vicesindaca Carla Zinni. “Un’altra zona del nostro immenso territorio che sarà finalmente messa in sicurezza” ha sottolineato la delegata ai lavori pubblici della giunta guidata dal sindaco Filippo Marinucci. Non è la prima volta che in questi anni nuovi lavori, di manutenzione e messa in sicurezza, avvengono nella contrada di Casalbordino: un precedente impegno c’era stato già nel novembre 2019 quando, dichiarò il compianto Luigi Di Cocco, vicesindaco e assessore alla manutenzione, “Dopo anni di incuria e abbandono, l'amministrazione del fare e non del parlare, mette in sicurezza un tratto abbandonato da anni”.

Proseguono in queste settimane i lavori di messa in sicurezza di via Porta Nuova con l’obiettivo, come sottolineò Zinni all’avvio del cantiere, di ridurre “le criticità idrogeologiche del versante meridionale del centro abitato” e rendere “più bella una delle zone di passaggio della nostra città”. È stata disposta la chiusura del tratto di strada indicando viabilità alternativa fino a conclusione dei lavori.