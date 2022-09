A Palazzo d'Avalos la riunione del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo

Da mercoledì 7 e fino a venerdì 9 settembre, Vasto ospiterà la riunione annuale del Cram, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo. A fare da cornice alla manifestazione il Palazzo d'Avalos.



"Ringrazio di cuore la consigliera regionale e componente del Cram, Sabrina Bocchino, per aver fortemente voluto che la riunione annuale del Cram si svolgesse quest'anno a Vasto. È per me e per la città un motivo di orgoglio. Tre giorni importanti per un evento di prestigio e dall'alto valore promozionale per la Città che vedrà l’arrivo di delegazioni provenienti da diversi Paesi del mondo", afferma il sindaco Francesco Menna.

All'interno della giornata inaugurale si svolgerà anche la 14^ edizione del Premio Internazionale Dean Martin, in programma dalle 21 del 7 ai Giardini d'Avalos, si tratta del prestigioso riconoscimento che quest'anno verrà attribuito a cinque personaggi di origine abruzzese, Valeria Di Santo Della Penna, Fabrizio Ferri, Anthony Molino, Berenice Rossi e Maurizio Mariano, per aver “diffuso le tradizioni della loro terra e hanno contribuito, attraverso il loro talento, alla crescita dei Paesi in cui vivono. Alcuni dei premiati hanno contribuito, inoltre, a tenere viva l’abruzzesità nel mondo anche attraverso la ricerca e lo studio del fenomeno dell’emigrazione”.

Il Premio Crocetti, in memoria invece di Gaetano Crocetti, papà di Dean Martin e che viene assegnato a chi, pur vivendo e operando in Abruzzo, diffonde nel mondo i valori e le tradizioni della terra d’Abruzzo, verrà consegnato a Stefano Angelucci Marino, attore e regista, e a Danilo Di Paolonicola (musicista) per l’Orchestra Popolare del Saltarello.

L’Orchestra Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, proporrà un viaggio musicale sulle note dei famosi e indimenticabili brani di Dean Martin e Frank Sinatra. Verrà raccontato il viaggio di Gaetano Crocetti, barbiere emigrante montesilvanese, che ha poi trovato successo e fortuna negli Usa grazie anche a suo figlio Dino Paul, attraverso la voce del cantante Valerio Di Rocco.

Tra gli ospiti della serata interverrà la cantautrice abruzzese Lara Molino che presenterà alcuni brani del suo nuovo disco Amoremé, tra cui la sua versione del Vola Vola, in occasione dei 100 anni dalla sua uscita.

La manifestazione è aperta alla cittadinanza ed è gratuita.