Sabato 27 agosto torna la festa dellâ€™Unione dei Miracoli

Ente costituito da due o più comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. Così il decreto legislativo 18 agosto 2000 in attuazione della legge n. 265 del 3 agosto 1999 definisce l’unione di comuni. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2015 ha precisato che non è un ente locale ma va considerata forma istituzionale di associazione tra comuni. Quattro anni prima di questa sentenza, il 30 dicembre 2011, i comuni di Casalbordino, Pollutri, Scerni e Villalfonsina si sono associati nell’Unione dei Miracoli.

Attuale presidente dell’Unione dei Miracoli, dal 19 novembre dell’anno scorso, è il sindaco di Pollutri Nicola Maria Di Carlo. E, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, da Pollutri riparte la festa dell’Unione dei Miracoli che quest’anno giunge alla quarta edizione. Appuntamento dalle ore 20 in piazza Giovanni Paolo I. Alle ore 21 ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Di Carlo e dei primi cittadini di Casalbordino Filippo Marinucci, di Scerni Daniele Carlucci e di Villalfonsina Mimmo Budano. Alle ore 21.30 la serata sarà animata dal concerto dell’Orchestra Giuliano Spina.

Come da tradizione della festa un ruolo fondamentale è affidato alle Pro Loco dei quattro comuni che, a partire dalle ore 20, allestiranno gli stand gastronomici: arrosticini e pancetta arrosto sarà la specialità della Pro Loco di Pollutri, pasta e fagioli e tarallucci la specialità della Pro Loco di Casalbordino, ravioli di ventricina e pallotte casce e uova la specialità della Pro Loco di Scerni e sfogliatelle la specialità della Pro Loco di Villalfonsina. Saranno presenti anche la Cantina San Nicola e l’Azienda Agricola il Quercetto.