Tutto pronto per l'edizione 2022 del Toson d'Oro

E’ imminente la 34^ edizione 2022 del Toson d’Oro che quest’anno sarà contraddistinta da tre momenti.

Venerdì 26 agosto alle ore 21 ci sarà la cerimonia in ricordo di Valter Marinucci, presso i Giardini d’Avalos, con la piantumazione di una pianta ornamentale. Si esibiranno Greta De Santis mezzosoprano e Michelangelo Mucilli pianista con la presenza di figuranti in abiti d’epoca. Ci sarà la proiezione di un filmato con un messaggio dedicato a Valter Marinucci sia da parte di Manuel Giorgetti presidente dell’associazione Amici del Toson d’Oro che dell’assessore alla cultura Nicola Della Gatta e del Sindaco Francesco Menna, per ricordare tutte le iniziative svolte con grandissimo impegno in questi anni.

Sabato 27 agosto alle ore 17 è prevista Festa a Corte, in abiti d’epoca con intrattenimento per bambini con giochi, miti e racconti, nelle sale di Palazzo d’Avalos con i figuranti in abiti d’epoca con cui fare un tuffo nel passato.

Domenica 28 agosto alle ore 19,30 è prevista infine la Passeggiata nel centro storico di Vasto in abiti d’epoca con intrattenimenti musicali, danze, mangiafuoco e sbandieratori Federiciani di Lucera. La corte d’Avalos da Piazza Pudente passerà per Corso de Parma per arrivare a Piazza Rossetti per rientrare poi a Palazzo d’Avalos. Alle ore 21 si esibirà l’Ensemble vocale Stella Maris e il Gruppo Danze e Strumenti Rinascimentali. A seguire ci sarà la cerimonia di consegna della collana dell’ordine del Toson d’Oro da parte del marchese Cesare Michelangelo d’Avalos al principe Fabrizio Colonna, presso la balconata di Palazzo d’Avalos.

A ottobre sarà organizzato un altro evento a Palazzo d’Avalos dedicato ai bambini e alle famiglie per ricordare la data storica del 24 ottobre 1723 quando il Marchese del Vasto Cesare Michelangelo d’Avalos venne incaricato dall’Imperatore Carlo VI d’Asburgo di consegnare al principe la collana dell’ordine del Toson d’Oro.

E’ previsto l’ingresso libero in tutti e tre gli eventi.

Foto di Andrea Marino