Regione Abruzzo: Ã¨ possibile presentare la domanda per il rimborso delle tasse universitarie

La Regione Abruzzo contribuirà al pagamento delle tasse per i corsi universitari, per i master di primo e secondo livello e per i corsi di specializzazione post lauream. Le domande si possono presentare ad iniziare da Giovedì 11 agosto fino al 24 settembre 2022.

Le spese che verranno rimborsate fanno riferimento a quelle sostenute nell'anno accademico 2021-2022 e il contributo per ogni studente potrá arrivare fino ad un massimo di 3.000€ rispettando i parametri posti nell’avviso.

La domanda domanda potrà essere fatta esclusivamente online sullo sportello digitale della Regione Abruzzo.