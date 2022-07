Casalbordino, rievocata la transumanza e spettacolo serale della Corale Warm Up

Un viaggio nella grande musica italiana da “il mondo che vorrei” a “si può dare di più”, cantato insieme ad un pubblico attivo e partecipe. Una serata vibrante, intensa, carica di emozioni sulle ali delle note e delle canzoni che hanno segnato un’epoca della storia italiana, colonna sonora di intere generazioni. La Corale Warm Up è più che una certezza e la serata di ieri, nella suggestiva cornice di largo Palazzo Furii a Casalbordino, ha rispetto appieno le aspettative. Le persone accorse per il concerto spettacolo hanno vissuto appieno ore emozionanti, cariche di entusiasmo e condiviso con gli artisti. Le foto della Corale Warm Up che cantano “si può dare di più” insieme agli spettatori sono la plastica rappresentazione di una serata emozionante.

Nell’ambito del festival regionale “La Transumanza che unisce”, promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, nel pomeriggio presso Finis Terrae (lungomare nord di Casalbordino) è stata ospitata una rievocazione della transumanza, evento organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara. “Un tuffo nel passato che ci ha ricordato le nostre origini” hanno sottolineato su facebook gli assessorati al turismo e alla cultura dell’amministrazione comunale.

Il ricco programma del fine settimana prosegue questa sera con la premiazione dei concorsi di fotografia e poesie in memoria di Gionata Coladonato e Gino De Sanctis indetti dalla Pro Loco. Appuntamento presso Largo Palazzo Furii dalle 21. Mentre stasera e domani sera la riviera ospiterà la “Festa all’Italiana” con mercatini di prodotti tipici, artigianato, antiquariato e collezionismo. Appuntamento che si ripeterà il 19 e 20 agosto.