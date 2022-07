Aggressione nella notte in viale Perth, due i feriti

E’ di due feriti il bilancio di un episodio di violenza avvenuto la scorsa notte, intorno alle 4, in Viale Perth a Vasto, nella zona della Circonvallazione Histoniense.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Vasto, che indagano sull'accaduto, due gruppi contrapposti si sarebbero affrontati per vecchi rancori. Un uomo di 29 anni, originario di Scerni, è stato accoltellato a una coscia e una ragazza vastese di 28 anni colpita con un'arma da taglio alla schiena.

Il 29enne, medicato al pronto soccorso, è stato già dimesso, la donna, invece, è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’. Non è in pericolo di vita, ma è tenuta in osservazione.