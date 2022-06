Crisi idrica: 'E' divenuta ormai la normalità nella nostra regione e nella nostra provincia'

Si rivolgono ai presidenti di Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Sasi (società che gestisce il servizio idrico nel territorio), rispettivamente Marco Marsilio, Francesco Menna e Gianfranco Basterebbe, i rappresentanti di sei associazioni e movimenti dell'area del Vastese, Forum Civico Ecologista Vasto, Arci provinciale Chieti, Italia Nostra del Vastese, Stazione Ornitologica Abruzzese, Gruppo Fratino Vasto e Forum H2O.

Al centro dell'attenzione le questioni della crisi idrica e climatica.

La lettera trasmessa a Marsilio, Menna e Basterebbe -

Gentili presidenti,

ci ritroviamo ormai dinanzi agli indiscutibili cambiamenti climatici le cui evidenze sono quotidianamente confermate dalla comunità scientifica internazionale, e l'emergenza idrica che sta attraversando l'Italia espone a grandi rischi ambientali, sociali ed economici i territori. Anche il nostro.

Certamente la mancanza delle piogge gioca un ruolo fondamentale in questa crisi, ma anche la scarsità di politiche lungimiranti e strategiche ha colpe innegabili. Basti pensare che la rete idrica, costruita a metà del secolo scorso con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, non è mai stata ammodernata, ma si è sempre proceduto con piccoli interventi manutentivi o, termine non fu mai più azzeccato, tappabuchi. In Abruzzo, secondo i dati Istat, oltre il 50% dell'acqua immessa nella rete idrica viene dispersa, e la provincia di Chieti risulta addirittura essere la peggiore in Italia con oltre il 70% dell'acqua dispersa: per capire ancora meglio, 7 litri su 10 non arrivano nelle case delle persone o non vengono conteggiati dai contatori a causa degli allacci abusivi!

Solo nel mese di giugno 2022 (fino al 29 giugno), sono stati emessi dalla Sasi S.p.A. ben 68 avvisi di interruzione o sospensione del servizio idrico. Ripetiamo: 68 avvisi in 29 giorni. Eppure, nei principi fondamentali della carta dei servizi della società si legge che “È garantito l’impegno ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni... È perseguito l’obiettivo del progressivo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo”.

Vogliamo ricordare e ribadire che, nonostante il servizio idrico venga gestito da una società per azioni, il diritto all'acqua è un diritto garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani! Questa crisi idrica è divenuta ormai la normalità nella nostra regione e nella nostra provincia, e la situazione è diventata ormai insostenibile. A questo punto chiediamo al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al presidente Provincia di Chieti Francesco Menna: quali azioni concrete si intendono porre in essere per affrontare l'ennesima emergenza idrica e quali azioni intendono porre in essere affinché se ne possano prevenire in futuro? Con quali tempistiche?

Alla Sasi SpA, inoltre, chiediamo: quali sono le azioni che intende adottare, e con quali tempistiche, per ridurre e contrastare la dispersione di acqua lungo la rete idrica che gestisce?

Cordiali saluti".