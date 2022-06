Galà di fine anno accademico, appuntamento con l'Histonium Ballet Center

Sabato 2 luglio, presso la Città del Cinema a Vasto si svolgerà il Galà di fine anno accademico, tanto atteso dopo i due lunghi anni di pandemia, della scuola Histonium Ballet Center, rinnovata nel suo nome, passa la direzione artistica da Angiola Saraceni a sua figlia Eleonora Galante, danzatrice, docente e coreografa, laureata in storia e critica della danza presso La Sapienza di Roma e in discipline coreutiche e composizione coreografica alla Accademia Nazionale di danza con il massimo dei voti.

Ha studiato con docenti di fama internazionale ed è stata scelta tra gli allievi più meritevoli dell’Accademia per essere premiata al Campidoglio. Danza in numerose produzioni e compagnie, è finalista in diversi bandi e concorsi come coreografa ad esempio il progetto “Mandragora”, selezionato tra quindici progetti alla Biennale di Venezia College Teatro 2022. Inoltre è stata per un periodo ricercatrice presso la Doc University of Dance di Stoccolma per i nuovi linguaggi della danza. Attualmente lavora in tutta Italia come performer e coreografa.

Si vuole continuare a guardare verso nuove prospettive con l’inserimento di esami in sede, stage con docenti importanti con inserimento di nuove discipline ed infine istituire borse di studio per allievi più meritevoli.

La scuola, punto di riferimento sul territorio dal 1976, regalerà una serata di danza nelle più varie forme con l’intento di mostrare la qualità del lavoro svolto con i suoi allievi durante l’anno, con l’auspicio di lasciare allo spettatore un arricchimento artistico.