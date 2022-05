Sciopero marinerie: il Flag Costa dei Trabocchi sospende 'Le Stagioni del Mare'

Il Flag Costa dei Trabocchi comunica che, in accordo con i ristoranti coinvolti nell'evento, la manifestazione Le Stagioni del Mare è sospesa perché, a causa dello sciopero delle marinerie, non è possibile garantire un sufficiente approvvigionamento di pescato locale, fresco e di stagione.

"Come sempre - si legge in una nota - , siamo al fianco dei nostri pescatori che stanno vivendo un periodo difficile e condividiamo le loro preoccupazioni. Augurandoci, per il bene del settore ittico e dell'economia del territorio, che la situazione di emergenza possa rientrare al più presto, speriamo di poter comunicare a breve le nuove date della manifestazione.

La manifestazione “Le stagioni del mare. Dalla rete al piatto”, partita il 24 maggio e inizialmente in programma fino al 10 giugno, è promossa dal Flag Costa dei Trabocchi attraverso il fondo comunitario Feamp, con la supervisione della Regione Abruzzo.