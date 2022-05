Play out di Eccellenza, sarÃ  sfida Virtus Cupello-Casalbordino

La retrocessione del Castelnuovo Vomano dalla Serie D (neroverdi sconfitti dal Vastogirardi in uno dei due play out del girone F) determina un ulteriore allargamento della base di squadre per i play out salvezza in Eccellenza abruzzese con il coinvolgimento anche della Virtus Cupello.

Domenica 5 giugno si giocheranno Virtus Cupello-Casalbordino e Spoltore-Penne, rispettivamente a Cupello e Spoltore. Saranno sfide secche: chi perderà retrocederà in Promozione, mentre la domenica successiva si affronteranno le due vincenti e chi si aggiudicherà questo confronto resterà in Eccellenza, chi lo perde scivolerà in Promozione.

Sarà una sfida tutta del territorio del Vastese, dunque, tra Cupello e Casalbordino, con di fronte le squadre allenate da Panfilo Carlucci e Luigi Di Simone.