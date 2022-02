Nuova ordinanza per contrastare la presenza dei cinghiali in ambito urbano

L’elevato numero di cinghiali sul territorio comporta pericolo per la sicurezza pubblica e notevoli danni economici alle imprese agricole, pertanto il sindaco di Vasto, Francesco Menna ha emesso una nuova ordinanza, per contrastare il fenomeno relativo alla presenza dei cinghiali in ambito urbano.

“Continuano ed essere avvistati, con sempre maggiore frequenza, cinghiali non solo nelle aree rurali, ma anche nelle vie periferiche adiacenti il centro abitato del Comune di Vasto Alta e di Vasto Marina, ed oltre agli avvistamenti sono pervenute segnalazioni dei danni prodotti. La presenza di detti animali, in particolar modo nelle ore serali, - ha evidenziato il sindaco Menna - è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità. La loro proliferazione non è controllata ed è sempre più frequente il loro avvicinamento ai luoghi abitati. La sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale, pertanto, ho disposto una nuova ordinanza per contrastare il fenomeno relativo alla presenza dei cinghiali in ambito urbano”.

“Atto dovuto per l’Amministrazione attese le dimensioni preoccupanti che il fenomeno è andato assumendo negli anni. Abbiamo emanato una prima ordinanza il 28 settembre 2021 a cui ne è seguita un’altra del 29 novembre 2021, a cui si succede, in applicazione di quanto disposto dalla Regione Abruzzo la proroga dei termini fino al 30 settembre 2022. Gli ungulati - ha dichiarato l’assessore con delega all’Agricoltura, Licia Fioravante - purtroppo rappresentano un evidente pericolo per la pubblica incolumità oltre che essere fonte di danno per le attività antropiche con particolare riguardo all’agricoltura. Le segnalazioni pervenute all’attenzione dell’Amministrazione sono numerose ed è, dunque, nostro dovere intervenire con tempestività. L’abbattimento selettivo sarà il metodo di caccia utilizzato dalla Polizia Provinciale organo a ciò deputato in applicazione della normativa vigente”.