Manager di Strutture Extra-Alberghiere, formazione gratuita per i nuovi green jobs

Per tutti coloro che vogliono acquisire maggiori competenze nel settore turistico, 30 ore di formazione on line gratuite con il corso : “Manager di Strutture Extra-Alberghiere, Formazione per i nuovi green jobs” per approfondire il turismo ambientale, le normative che regolano il settore, le tecniche di ospitalità e di ristorazione in chiave sostenibile e le ecopolicy.

Un’occasione per approfondire l’ospitalità e tutela dell’ambiente, per definire una nuova forma di turismo che unisca gli aspetti manageriali improntati alla sostenibilità ambientale e la promozione del territorio, all’interno del progetto Economie Circolari.

Il corso, totalmente gratuito, grazie al contributo di Fondazione Crt, si svolgerà su piattaforma zoom e sarà suddiviso in tre diversi moduli:

- 20 h di corso base in cui verranno affrontati argomenti come l’economica civile e circolare, il turismo sostenibile e locale, le normative, l’ecopolicy, l’ospitalità e la filiera agroalimentare sostenibile, la pianificazione economica e il fundraising. Date: 19-26 febbraio e 5-12 marzo - orario 9,00-14,00;

- 5h di approfondimento su tipologie societarie per la gestione, aspetti contabili, gestionali, tipologie di contratti e giuslavoristici. Data: 19 marzo h 9,00-14,00;

- 5h di approfondimento su project management e piani di fattibilità di un'attività extra - alberghiera. Data: 26 marzo h 9,00-14,00.

Ci si può iscrivere a tutti i moduli o solamente ad alcuni.

Per l’iscrizione compilare https://forms.gle/KE8ZxgJH3P1rJLPM8

Per dubbi o curiosità scrivere a cascinagovean.legambiente@gmail.com