Grande successo dell’evento: “Un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno”

Grande partecipazione anche di ragazzi e bambini domenica 21 novembre all’iniziativa dei ragazzi del Tedx Vasto, che organizza conferenze a livello internazionale su tecnologia, design e ambiente e di Iononrestoaguardare, un movimento indipendente nato con l’obiettivo di sensibilizzare le persone alla raccolta e al non abbandono di rifiuti, in collaborazione con la Consulta Giovanile, il Consorzio Vivere Vasto Marina e il Comune di Vasto dal titolo “Un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno”, per sensibilizzare la pulizia delle spiagge, e di un luogo del cuore per la nostra città: la vecchia stazione ferroviaria!

Il prossimo evento Tedx Vasto è per il 4 Dicembre al Teatro Madonna dell'Asilo dal titolo "Count Down". E' un'iniziativa globale finalizzata a sostenere ed accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni. La crisi economica e sanitaria in corso ci ricorda un fatto importante: facciamo tutti parte dello stesso fragile sistema, dipendenti dalla natura e dli uni dagli altri.ipendenti dalla natura e gli uni dagli altri.

Sito web: https://www.tedxvasto.it/

Contatta l'organizzatore: tedxvasto@gmail.com