Taste of Vasto propone “Il Ritorno dei Luoghi: tra lentezza ed identità”

Taste of Vasto, all’interno delle sue proposte estive, per valorizzare il Territorio e la storia di Vasto, propone una passeggiata nel centro storico, in compagnia dell’associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo, custodi di alcuni luoghi simbolo della Città, lunedì 19 luglio alle ore 19,00, un “Ritorno dei Luoghi: tra lentezza ed identità”

Identità e lentezza, perché sono due facce della stessa medaglia, basata su un fattore chiave: quello del Tempo. Un tempo dedicato a recuperare il valore d'uso della città e dei suoi luoghi, di ripensarle attorno ai bisogni delle persone, volto a limitare il consumismo dei luoghi che oramai le ha private del loro senso di diritto.

Una passeggiata volta a favorire le connessioni umane in un connubio tra presente e passato, monito per il futuro prossimo.

Nella prima parte ci sarà la possibilità di percorrere i luoghi simbolo della città antica, porte e passaggi da attraversare, per poi continuare la visita al Cortile Genova Rulli attraverso la visione di filmati dell'epoca per poi finire con una degustazione di prodotti locali.

Partecipazione con prenotazione obbligatoria a offerta minima a partire da € 5,00 che verrà devoluta come contributo alle molteplici attività svolte dall’associazione Vigili del Fuoco in Congedo sul territorio.

Luogo di ritrovo Piazza Brigata Maiella.

Per info e prenotazioni: tasteofvasto@gmail.com