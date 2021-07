Grande festa a Cupello per salutare i bambini che hanno concluso un percorso scolastico

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un momento festoso a Cupello con tutti i bambini e ragazzi che hanno concluso la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di Primo Grado, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Monteodorisio e la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale, per evidenziare la grande voglia di normalità, ma anche di vicinanza, di comunità educante.

E’ stata l’occasione per porgere un saluto caloroso e affettuoso a tutto il personale scolastico, alle famiglie e ai bambini e ragazzi, dopo un anno scolastico tanto travagliato e complesso, da parte del Sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, dell’Assessore Giuliana Chioli, del Dirigente Scolastico, Cristina Eusebi, della coordinatrice Pedagogica della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale, Angela Di Fabio e delle Responsabili di Plesso Carmelita Tieri, Antonella Di Fabio e Alessandra Travaglini. La presenza dell’Organizzazione di Volontariato Ricoclaun, con piccole gag, magie e il laboratorio di bolle di sapone per i più piccoli ha reso il momento ancora più festoso e colorato.

Il momento più emozionante, oltre alla consegna dell’attestato e della coroncina o ogni bambino e ragazzo è stato il volo dei palloncini, in cui ognuno ha annodato un bigliettino colorato con scritto il proprio desiderio per il suo futuro, l’augurio è che sia possibile realizzarli tutti, in un percorso scolastico intenso e appassionato e soprattutto senza Covid.