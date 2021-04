Grande successo dell’evento di Taste of Vasto a Punta Aderci

L’evento di Taste of Vasto, domenica 25 aprile a contatto con la natura, nella bellissima riserva di Punta Aderci, con lo splendore della vegetazione primaverile, ha avuto tantissimo successo. “ E’ stata un’interessante attività all’aperto a titolo gratuito, volta a promuovere il territorio” racconta Annamargareth Ciccotosto, organizzatrice dell'evento. La passeggiata, replicata la mattina e poi il pomeriggio, ha avuto un percorso facile e accessibile per tutti, dall’ingresso della riserva fino al promontorio, per arrivare alla spiaggia Libertini ed è piaciuta tantissimo, sia per la giornata molto bella, sia per gli scorci della riserva con il rifiorire della primavera veramente suggestivi. Tramite l'ausilio di Tiziana Dicembre, guida ambientale, turistica ed escursionistica si sono potuti approfondire diversi aspetti di questo stesso luogo, quello paesaggistico, naturalistico, quello storico archeologico, quello geologico, ma anche la storia di diversi luoghi, come quello dove sono stati seppelliti i morti nel XIX secolo a causa della pestilenza, quello dove anni fa si sono arenati i capodogli e molto altro. E’ stato un pomeriggio veramente molto stimolante.

“Sicuramente”, dice Annamargareth Ciccotosto “sono attività che vanno ripetute perché abbiamo notato che c’è curiosità, voglia di conoscere, di essere educati all'ambiente stesso per sentirsi parte di questo ecosistema, per poterlo poi tutelare e preservare. Stiamo già pensando ad altri eventi simili, magari strutturati anche sotto l'aspetto gastronomico, probabilmente anche letterario”.