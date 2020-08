Delfini 'danzano' al largo tra Vasto e San Salvo

Tre giovani del Vastese, Danilo Da Re, Giovanni D'Ovidio ed Edoardo Rossi, hanno avuto un incontro speciale in mare aperto tra Vasto e San Salvo.

Circa 10 delfini hanno colorato le loro emozioni, saltando e nuotando felici accanto la loro imbarcazione.

Attraverso il loro video vogliono condividere queste emozioni con voi. "Viviamo in un posto stupendo dove in 5 minuti ci si sente in vacanza e ne siamo consapevoli e grati, speriamo che questo video aiuti il nostro territorio a sentirsi fortunato in un momento così difficile", hanno raccontato i ragazzi alla nostra redazione.