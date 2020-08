Oroscopo del 22 agosto

ARIETE

E’ arrivato il momento di sostituire un elettrodomestico: è il caso di farvi consigliare da un amico esperto nel settore. Serenità in amore.

TORO

Gli astri consigliano di staccare un po’ con il lavoro e concedervi una gita o, comunque, un’uscita. Piacevoli sorprese in serata.

GEMELLI

Giornata di particolare fascino e voi ne potete approfittare per chiedere favori o conquistare una persona che vi piace: sarete irresistibili.

CANCRO

Giornata da dedicare alla cura della vostra persona e allo shopping: in questo modo vi tirerete su di morale e sarete meno polemici con chi vi sta attorno.

LEONE

Oggi la tecnologia e la meccanica non sono nelle vostre corde, provvedete a fare manutenzione di quelle apparecchiature che avete trascurato.

VERGINE

Mercurio si è messo di traverso, per cui vi sentite in confusione: non temete, il passaggio del pianeta sarà veloce e tornerete alla consueta sicurezza in voi stessi.

BILANCIA

Oggi non riuscirete a fare tutto bene: o vi date al lavoro, o all’amore. Non date giudizi frettolosi: spesso la prima impressione non è quella giusta.

SCORPIONE

A volte, ripensando alle occasioni perdute, bisogna essere sinceri con se stessi e ammettere le proprie colpe. Supererete questo momento con un cambiamento d’aria.

SAGITTARIO

Vi sentite pieni di energia, forza e vigore, se riuscite a fare movimento ne trarrete sicuramente giovamento; per il resto, giornata piatta.

CAPRICORNO

In amore le cose vanno a gonfie vele ma siate sempre comprensivi e pronti all’ascolto, questa volta potrebbe essere il vostro partner ad avere dubbi.

ACQUARIO

Siate garbati con il prossimo, anche se vi sentite agitati e un po’ confusi. C’è qualcuno che vi sta provocando, ma inutilmente.

PESCI

Oggi avete Marte e Giove dalla vostra parte, per cui avrete delle belle soddisfazioni, soprattutto quella di poter dire “te l’avevo detto io!”.